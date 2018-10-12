Мединский упрекнул новые поколения в изучении истории по голливудским фильмам

В России выросло поколение людей, которые получают информацию о Второй мировой войне из голливудских фильмов и компьютерных игр, заявил министр культуры России Владимир Мединский.

В воскресенье на открытии международной Белградской книжной ярмарки министр представил вою книгу «Война – Мифы об СССР 1939-1945 годов», передает РИА «Новости».

Мединский заявил, что «много ездил по стране, общался с молодежью, со студентами». По его словам, за 20 лет «выросло поколение людей, которые абсолютно превратно представляют себе историю собственной страны». Министр заявил, что такие люди «либо ничего не знают, или у них голова забита всякой чушью». Он заявил, что эти люди черпают информацию из «голливудских фильмов, статей в интернете и компьютерных игр».

В результате министр решил «написать простую книгу», в которой «давался бы некий тезис, популярный в ряде СМИ и объяснение – было это на самом деле или не было».

Как заявил министр культуры России, история определяет шаги людей сейчас, «за это идет информационная война во всем мире».

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что в последние годы идет беспрецедентная по масштабам кампания по фальсификации истории, это делается ради сиюминутной политической конъюнктуры.