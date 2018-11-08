Рада одобрила законопроект о расширении подконтрольной Украине территории на море

Верховная рада приняла в первом чтении законопроект « О прилегающей зоне Украины», который расширяет контролируемую Киевом морскую территорию на 12 морских миль.

Решение поддержали 238 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Документ должен пройти второе чтение, передает РИА «Новости».

Необходимость принятия такого закона объясняется тем, что российские власти якобы ведут незаконную экономическую деятельность с привлечением торгового флота под российским флагом и флагами третьих стран.

«Украина потеряла возможность эффективного контроля за судоходством в пределах морского пространства, которое, согласно международному законодательству и законодательству Украины, позволяет осуществлять задержание и досмотр кораблей, подозреваемых в пиратстве, осуществлении незаконной перевозки оружия, наркотиков, торговли людьми, контрабанде», – говорится в пояснительной записке к документу.

Предлагается узаконить статус «прилегающей зоны», что позволит реализовать возможности, предоставляемые Украине Конвенцией по морскому праву 1982 года. В статье 33 этого документа говорится, что страна может создать прилегающую зону, в которой контроль будут осуществлять прибрежные государства. Это возможно в случае необходимости предотвращения нарушений таможенных, фискальных, иммиграционных и санитарных правил, а также для наказания за нарушение указанных правил.

Предлагается расширить контролируемую Украиной территорию на море на 12 морских миль (до 24 миль).

В октябре президент Украины Петр Порошенко также подписал указ, ратифицирующий постановление СНБО «О неотложных мерах по защите национальных интересов на Юге и Востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе», в котором в том числе дается поручение об определении координат «срединной линии в Азовском море, Керченском проливе и Черном море», которая до заключения двустороннего соглашения является линией разграничения».