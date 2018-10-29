Эксперт объяснил, почему российская S7 не отказалась от эксплуатации «Боинга»

«В S7 поступили в соответствии с нормативами и правилами. Это штатная ситуация», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт по авиации Дмитрий Дрозденко. Так он прокомментировал то, что российская компания S7 не отказалась от эксплуатации Boeing 737 Max, аналогичных самолету, разбившемуся в Индонезии.

«Если где-то случается поломка – единичный случай, приведший к каким-то сложным последствиям, то производитель, как правило, и соответствующие органы делают рассылку по всем эксплуатантам – чтобы была произведена проверка на предмет подобных повреждений, поломок, отказов. Соответственно, и эксплуатанты принимают это к сведению, проводят проверку воздушных судов своими силами, или с привлечением представителей производителя», – пояснил эксперт в области авиации Дмитрий Дрозденко.

В среду российская авиакомпания S7 подтвердила: получены рекомендации по проблемам самолета Boeing 737 Max. Напомним, что в конце октября подобный самолет, принадлежащий авиакомпании Lion Air потерпел крушение спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты, в результате погибли 189 человек. S7 – единственный авиаперевозчик в России, в чьем парке находится два Boeing 737 Max.

Отметим, что официально не заявляется о связи рассылок рекомендаций производителя и катастрофы в Индонезии. Но агентство Bloomberg со ссылкой на свой источник сообщило: Boeing отправил предупреждение на основании предварительных результатов расследования этого крушения.

«Мы получили рекомендации от Boeing, приняли информацию к сведению и проинформировали специалистов, которые работают с Boeing 737 Max. Никаких дополнительных действий со стороны авиакомпании не требуется. Boeing лишь обращает внимание, что все рекомендации содержатся в действующих инструкциях», – цитирует ТАСС сообщение S7.

В таком ответе – за которым, как можно судить, не последует отказ от эксплуатации этих самолетов – нет ничего экстраординарного, подчеркнул Дрозденко.

«В данной ситуации, это несложная проверка. Это можно назвать перестраховкой. Такое всегда было и есть, и в гражданской, и в военной авиации, – пояснил он. – Живым примером может служить ситуация с американским F-35. Катастрофа этого самолета была связана с нарушениями работы топливной системы. Проблема была серьезной, учитывая серийный характер повреждения: не один, отдельно взятый датчик отказал, а аналогичная проблема была на всей серии самолетов».

Но в случае с авиалайнером Boeing 737 Max, «ситуация гораздо проще», – полагает Дрозденко. Напомним, что в пояснении компании Boeing говорится: из-за ошибочных показателей системы контроля полета лайнеры могут самостоятельно уйти в крутое пике. «Ничего экстраординарного в отказе одного из датчиков нет. Проблема в том, что экипаж индонезийского лайнера не мог справиться с поломкой. Но, в принципе, он вполне мог бы осуществить полет и посадку в таких условиях», – полагает эксперт. Претензии, по его оценке следовало бы предъявить к эксплуатанту – индонезийской компании Lion Air, которая признала – аналогичные проблемы с системами контроля фиксировались четыре раза до катастрофы.

Добавим, что заслуженный пилот СССР Олег Смирнов в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил «джентльменский шаг» компании Boeing. «В основном рекомендации будут выпущены для инженерного персонала, они проверят систему. Самое главное – переделать систему так, чтобы она не допускала самопроизвольного перевода самолета в пикирование», – пояснил летчик.