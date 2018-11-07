Медведев пообещал поддержку подпадающим под новые санкции США компаниям

Российское правительство готово поддержать отечественные компании, которые подпадут под новые санкции США, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Все это неприятно и, конечно, заставит нас определенные решения принимать в случае необходимости, в том числе и по поддержке отдельных компаний, крупных компаний, если они окажутся под такого рода санкциями», – сказал он, передает ТАСС.

По словам премьера, США вводят санкции против других стран исключительно для решения своих внутриполитических задач. «Такое ощущение, что чем яростнее разгорается политическая борьба в Соединенных Штатах Америки, тем с большим остервенением они плодят эти санкции в отношении самых разных участников международных сообществ», – сказал он.

Комментируя недавние возобновленные санкции США против Ирана, Медведев заявил, что никаких доказательств нарушения Тегераном условий ядерной сделки не было и нет.

Ранее Белый дом заявил о несоблюдении Россией американского закона о химоружии и пообещал ввести второй пакет санкций против Москвы.