Выяснилось, почему монеты в честь саммита Путина и Трампа были выпущены с ошибкой

Расположенный около Белого дома магазин сувениров решил отказаться от продажи монеты, выпущенной в честь прошедшего в Хельсинки саммита президентов России и США, из-за допущенных в переводе ошибок, сообщил владелец торговой точки Тони Джианнини. Он сам делал перевод надписи на русский.

Джианнини сообщил, что уже «к концу сегодняшнего дня монета станет частью истории по причине (ошибок) перевода и поскольку будет распродана, больше никогда она не будет в продаже», передает РИА «Новости».

Он сообщил также, что самостоятельно выполнил дизайн монеты и перевод текста с английского на русский язык, отметив, что его «владение русским языком восходит к эпохе Горбачева».

«Приношу извинения за несуразности в нем (в переводе – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал управляющий магазином.

Однако монета стоимостью в 100 долларов пользуется большим спросом – это даже приводит к сбоям в работе сайта магазина.

«Американцы хотят мира с Россией, и я создал монету, чтобы почтить лидеров США и России за их отвагу в том, чтобы показать, что даже в моменты разногласий мирный процесс продолжается и (необходим) живой диалог двух наций», – отметил Джианнини.

Отмечается, что этот магазин не является официальным дистрибьютором сувенирной продукции, изготавливаемой по заказу администрации США.

Ранее стало известно, что выпущенная в США памятная монета в честь встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки содержит ошибки.

Например, «Diplomatic History» перевели как «ддипломатическая история», «New Era» – как «новое эра», а «Helsinki Summit» – как «Хельпинский саммит».