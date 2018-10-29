Монету в честь встречи Путина и Трампа выпустили с ошибками на русском

Выпущенная в США памятная монета в честь встречи президентов России и Соединенных Штатов Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки содержит ошибки.

«Пока заметили три опечатки в российских надписях, в том числе и в слове «Хельсинки», – написала американская журналистка Алина Селюх в Twitter.

Монета выставлена на продажу в интернет-магазине сувениров White House. На одной стороне монеты изображены Трамп на фоне флага США и Путин на фоне цветов российского флага. «США. Российская Федерация», – гласит надпись, сообщает телеканал «360».

На другой стороне изображен голубь мира с ветвью в клюве и кафедральный собор Хельсинки, рядом с которым прошла встреча Путина и Трампа.

Здесь также размещены надписи на русском языке, в которых допущены ошибки. Так, «Diplomatic History» авторами переводится как «ддипломатическая история», «New Era» – как «новое эра», а «Helsinki Summit» – как «Хельпинский саммит».

Отмечается, что магазин сувениров White House не связан с Белым домом и правительством США, а просто использует это название.

Встреча глав двух государств прошла в Хельсинки 16 июля 2018 года.