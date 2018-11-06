Опубликовано видео опасного сближения китайского и американского кораблей

Китайское издание South China Moring Post опубликовало видео, на котором запечатлено, как военные корабли США и Китая прошли в опасной близости друг от друга в Южно-Китайском море.

Из материалов следует, что 30 сентября китайский эскадренный миноносец типа 052C подошел на расстояние меньше 40 метров к принадлежащему США эсминцу USS Decatur. Издание обратило внимание, что моряки корабля китайского ВМС были в это время вооружены, пишет РИА «Новости».

Посчитав курс американского судна «опасным», китайский экипаж предупредил военных США о последствиях при текущем сохранении курса. На это с USS Decatur пришел ответ о преследовании американской стороной мирных целей при нахождении в водах Южно-Китайского моря. Представитель Тихоокеанского флота ВМС США Нейт Кристенсен заявил, что считает действия Китая «опасными и непрофессиональными».

В то же время в минобороны Китая указали на категорический отказ воспринимать действия других стран, которые могут угрожать китайским безопасности и территориальному суверенитету. В ведомстве отметили, что при этом Пекин уважает принципы свободной навигации в водах Южно-Китайского моря.

Ранее ракетный эсминец ВМС США «Декатур» прошел в Южно-Китайском море поблизости от созданных Китаем искусственных островов. В этот момент к американскому кораблю приблизился китайский эсминец «Ланьчжоу». Комментируя снимки с места инцидента, в США заявили о нахождении кораблей в нескольких секундах от столкновения.

Напомним, что Парасельские острова (по-китайски Сиша), острова Спратли (Наньша) и риф Скарборо являются спорной территорией для Китая, Тайвани, Вьетнама, Филиппин, Малайзии и Брунея. При этом КНР считает их своей исторической родиной. Во время встречи с министром обороны США Джеймсом Мэттисом председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что не отдаст «ни пяди земли своих предков».