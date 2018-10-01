Опубликованы фото инцидента с китайскими и американскими военными кораблями

В Сети появились аэрофотоснимки, сделанные ВМС США, которые показывают, насколько американский корабль был близок к столкновению с китайским в Южно-Китайском море.

Инцидент произошел в воскресенье, когда ракетный эсминец США «Декатур» проходил недалко от спорных островов Спратли, которые Пекин считает своими. В этот момент к нему приблизился китайский эсминец «Ланьчжоу», сообщает CNN.

По данным ВМС США, корабли находились в 41 метре друг от друга. Китайский военный корабль обвинили в «серии агрессивных маневров, сопровождаемых предупреждениями».

Бывший капитан ВМС США Карл Шустер, комментируя опубликованные ВМС США снимки, заявил, что корабли могли быть в нескольких секундах от столкновения. Он отметил, что американский корабль ушел от столкновения вправо.

На опубликованном фото «Ланьчжоу» приближается к «Декатуру» сзади слева. По словам Шустера, именно китайский корабль должен был обеспечить безопасное расстояние при прохождении мимо корабля ВМС США. Однако «радикальный маневр» пришлось выполнять американскому кораблю, по сути, двинувшемуся в обратном направлении.

В воскресенье сообщалось, что эсминец ВМС США «Декатур» прошел на расстоянии 12 морских миль от искусственных островов, созданных Китаем в Южно-Китайском море.