Климкин объяснил нежелание Хуга называть Россию «агрессором»

Глава МИД Украины Павел Климкин объяснил нежелание бывшего первого замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александра Хуга называть Россию агрессором тем, что у него не было права давать какие-либо политические оценки.

«Александр Хуг явно снова попадает в коммуникационную неприятность. И не потому, что он имеет пророссийские взгляды, ведь свои обязанности заместителя председателя Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине он пытался выполнять беспристрастно. А прежде всего потому, что, несмотря на официальный статус наблюдателя, в своих заявлениях он не может выходить за формальные рамки. То есть не имеет права давать никаких политических оценок и говорить «от себя», – написал Климкин в Facebook.

В то же время он добавил, что это объяснение не оправдывает Хуга, потому что даже «в этой чувствительной ситуации», по мнению Климкина, он должен был «суметь найти другие слова», не допускавшие «каких-либо «пророссийских» интерпретаций».

«От этого во многом зависит понимание и поддержка на Украине деятельности СММ. Так, спектр возможностей наблюдателей ОБСЕ в Донбассе весьма ограничен. Кроме того, российские оккупанты всячески препятствуют их работе. Но присутствие такой миссии гораздо важнее, чем отсутствие какой-либо», – заявил Климкин.

Ранее Хуг, покинувший этот пост 1 ноября, в интервью украинскому телеканалу «1+1» отказался называть Россию агрессором.