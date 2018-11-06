Стало известно об отставке заместителя генпрокурора

Замгенпрокурора России Александр Гуцан подал в отставку, сообщил источник.

«Гуцан уходит в отставку», – сказал источник РИА «Новости».

Отмечается, что это уже третье освободившееся место замгенпрокурора. Ранее в отставку подал замгенпрокурора Иван Семчишин.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что заявление Гуцана поступило в Совфед. Оно будет рассмотрено на заседании 7 ноября.

Представитель генпрокуратуры Юрий Пономарев рассказал, что Гуцан уходит на другую работу.

Профильный комитет Совфеда рекомендовал освободить Гуцана от должности, передает ТАСС.

В начале октября заместитель генпрокурора России Саак Карапетян погиб при крушении вертолета AS-350 в Костромской области.