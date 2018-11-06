Стало известно об отставке заместителя генпрокурора

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6 ноября, вторник | Последнее обновление — 13:16 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Мессенджеры в России обязали проверять подлинность номера телефона
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Сирия может получить важную роль в торговле российским зерном
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Словами о ненужных детях чиновница вызвала возмущение общества
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца
Быть частью «русского мира», не принимая российское гражданство
Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Те, кого ничто не связывает с Россией и кто принял решение остаться на Украине независимо от ситуации в стране, уже приняли меры по получению украинского гражданства. Являются ли эти люди «пятой колонной»? Подробности...
Выборы в Конгресс США всех разозлят
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Первые выборы в Конгресс после избрания нового президента почти всегда в последние десятилетия складывались для правящей партии неудачно. Этот электоральный феномен даже назвали «проклятием первых промежуточных выборов». Подробности...
Почему умер «Русский марш»
Егор Холмогоров, Публицист
Момент истины наступил, когда маршевое движение раскололось на националистов, поддержавших Новороссию, и на ультраправых неонацистов, поддержавших «арийских братьев Украины». «Русских маршей» стало столько, что идти ни на один из них не хотелось. Подробности...
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Умер Николай Караченцов
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Из-за сильных дождей и смерчей в Краснодарском крае оказались подтоплены 18 населенных пунктов. В экстренных службах сообщают о двух погибших и трех пострадавших. На месте разрушения моста около села Цыпка в Туапсинском районе ведутся восстановительные работыПодробности...
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