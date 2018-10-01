Названа предварительная версия крушения вертолета с замгенпрокурора

По предварительной версии, крушение вертолета AS-350, в котором погиб замгенпрокурора Саак Карапетян, произошло из-за столкновения с верхушками деревьев, сообщил источник.

Вертолет потерял управление после того, как в темноте зацепил верхушки деревьев, передает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

Он рассказал, что вертолет направлялся из Москвы в Плес (Спасское). Примерно в 16.30 мск он вынужденно сел в 130 км от Костромы по метеоусловиям.

Около 18.00 пилот без санкции взлетел и направился к аэродрому Чухлома, расположенному в 75 км. Пролетев 45 км, машина упала.

Между тем официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной сообщил, что для полетов вертолетов такого класса не нужно получать санкции, необходимо лишь подать уведомление, что и было сделано, передает ТАСС.

Он подтвердил, что на борту вертолета находился заместитель генерального прокурора Саак Карапетян. «По предварительным данным, Саак Альбертович находился на борту этого вертолета в числе пассажиров», – сказал он.

Куренной сообщил, что пилот и пассажиры погибли. Для идентификации их личностей проведут экспертизы.

По его словам, на место крушения прибыли сотрудники Генпрокуратуры, костромской транспортный прокурор Павел Макаров, ожидается приезд северо-Западного транспортного прокурора Олега Колесова.

В оперативном штабе на месте крушения сообщили, что обнаружены останки четвертого погибшего. «Всего на борту находились пилот и трое пассажиров», – сообщили в штабе.

В среду Единая дежурная диспетчерская служба сообщала, что примерно в полутора–двух километрах от Вонышево упал вертолет. Изначально было известно о трех погибших. Источники сообщали, что в числе пассажиров вертолета был заместитель генпрокурора России Саак Карапетян.