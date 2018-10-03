При крушении вертолета под Костромой погибли три человека

Экстренные службы Костромской области сообщили, что спасатели обнаружили обломки разбившегося вертолета и тела трех погибших.

«Обнаружены обломки разбившегося вертолета. В результате крушения погибли три человека. Их тела также найдены на месте ЧП», – приводит ТАСС слова своего источника из экстренных служб региона.

Ранее Единая дежурная диспетчерская служба сообщила, что примерно в полутора-двух километрах от Вонышево упал вертолет. В Центр управления в кризисных ситуациях МЧС информация о возможном падении вертолета поступила около 18.40 мск.

В ведомстве отметили, что коридоров для полета у авиационных властей никто не запрашивал. Это означает, что в воздушном пространстве никого не должно было быть.