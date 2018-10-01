Вертолет с пассажирами упал под Костромой

Вертолет упал возле деревни Вонышево Костромской области, на его борту, как предполагается, находились два-три человека, сообщили в ЕДДС Солигаличского района Костромской области.

«Вертолет упал в полутора-двух км от Вонышево, в районе нежилой деревни. Вертолет, предположительно, из Вологодской или Архангельской областей, конкретно точно пока неизвестно», – передает ТАСС сообщение сотрудницы ЕДДС.

По ее словам, вертолет «весь день крутился», собирался приземлиться.

К месту происшествия едут правоохранители и пожарные.

Сообщение о возможном падении вертолета поступило в ЦУКС ГУ МЧС России по Костромской области около 18. 40 мск. При этом в пресс-службе ГУ МЧС по области заявили, что у авиационных властей никто не запрашивал коридоров для полета.

«Это значит, что там никто не должен был лететь», – заявили в ГУ МЧС.

В понедельник вертолет пропал в Иркутской области, а в конце прошлой недели – в Якутии.