Спасателям спустя сутки удалось добраться до места жесткой посадки вертолета в Якутии

Вездеходная техника МЧС России добралась до горы в 30 км от села Сасыр Момского района Якутии, где совершил жесткую посадку частный вертолет Robinson, сейчас спасатели ищут машину, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.

«Спасатели в данное время находятся там и ищут ущелье. Там скалистая местность и передвигаться достаточно опасно», – передает «Интерфакс» сообщение ГУ МЧС.

Утром в субботу сообщалось, что вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Якутии, пилот получил ранение, но вышел на связь. Сообщалось, что вертолет находится в ущелье, однако спасатели не могли его найти из-за погодных условий.