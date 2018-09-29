Вертолет совершил жесткую посадку в Якутии

Частный вертолет Robinson совершил жесткую посадку в Якутии, пилот ранен, сообщили в экстренных службах региона.

Инцидент произошел в Среднеколымском районе Якутии, передает РИА «Новости».

Пилот выжил, но получил травмы. Ему удалось передать координаты с места аварии.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, в августе вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Челябинской области.