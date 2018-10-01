Вертолет пропал в Иркутской области

В районе Бодайбо в Иркутской области пропал вертолет «Робинсон», на борту которого находились два человека, сообщил мэр города Евгений Юмашев.

«У нас в районе семь частных вертолетов, упал один из них, принадлежаший старательской артели. На борту были два человека – пилот и пассажир. Известно, что вертолет зацепил ЛЭП, которая проходит через реку Вити», – цитирует Юмашева ТАСС.

В ЕДДС города Бодайбо уточнили, что вертолет принадлежит артели старателей «Витим» по добыче россыпного золота, которая входит в тройку лидеров Иркутской области.

В район происшествия выехали специалисты. «Информации о жертвах и пострадавших пока нет», – сказали в ЕДДС.

По данным синоптиков, сейчас в этом районе около пяти градусов тепла, пасмурно, идет дождь.

Восточно-Сибирское Следственное управление на транспорте СК начало проверку по факту пропажи вертолета «Робинсон».

«У нас есть информация о данном факте. Начинаем проверку», – сообщили в ведомстве.

Напомним, в начале сентября вертолет Ми-8 перестал выходить на связь в Иркутской области. Его нашли в 290 км от Усть-Кута, на месте крушения обнаружены тела трех погибших.