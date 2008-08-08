Найден пропавший в Иркутской области вертолет Ми-8

Вертолет Ми-8, пропавший в воскресенье в Иркутской области, удалось найти, сообщили в региональном координационном центре поиска.

Вертолет был обнаружен в 290 км от Усть-Кута бортом авиакомпании «Ангара» в 6.03 во время облета территории. К нему направляются спасатели, передает ТАСС.

«Сейчас специалисты изучают, как к нему подобраться. Там тайга, горы», – сообщила представитель Сибирского регионального центра МЧС Ирина Бутенко.

В Сибирском региональном центре МЧС России сообщили, что «вертолет разрушен, людей рядом нет», передает РИА «Новости».

Позднее стало известно, что группа спасателей МЧС смогла высадиться в 1,2 км от места крушения вертолета Ми-8 в Иркутской области и пешком добирается до места крушения.

Напомним, вертолет Ми-8 вылетел на проведение аэрофотосъемки, но перестал выходить на связь и пропал с радаров.