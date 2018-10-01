Замгенпрокурора России погиб в авиакатастрофе

По предварительным данным, заместитель генпрокурора России Саак Карапетян погиб при крушении вертолета AS-350 в Костромской области, сообщили в экстренных службах.

Источник сообщил, что «по предварительной информации, Карапетян находился на борту разбившегося вертолета», передает ТАСС.

Другой источник сообщил, что замгенпрокурора России был в отпуске.

Официального подтверждения информации пока нет.

Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта после крушения вертолета, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в ходе расследования будет изъята техническая и полетная документация.

Подтвержден факт гибели трех человек – пилота и двух пассажиров, их личности не раскрываются.

Напомним, крушение вертолета под Костромой произошло в среду, 3 октября.