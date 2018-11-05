В Малайзии украинку приговорили к пожизненному заключению

Верховный суд Малайзии приговорил гражданку Украины Клавдию Лопаткину к пожизненному заключению, ее обвинили в попытке ввоза в страну 1,5 килограмма кокаина, сообщает New Straits Times.

31 декабря 2015 года Клавдия, которой сейчас 24 года, была задержана в аэропорту Пинанга. Ее заподозрили в транспортировке 1,5 килограмма кокаина. На тот момент она была беременна и родила дочь в тюрьме. Позже ее оправдали и выпустили из-под стражи, но обвинение подало апелляцию, передает РИА «Новости».

Лопаткина была вызвана на новое слушание.

Судья Абдул Вахаб счел, что у подсудимой было достаточно времени для проверки содержимого сумок, которые она везла из Дубая в Куала-Лумпур и в Пинанг, однако она не воспользовалась этим шансом. Судья отметил, что девушка была уверена, что в сумках находятся шоколадные конфеты.

По законам Малайзии, предъявленное украинке обвинение предусматривает смертный приговор через повешение. Однако сейчас в администрации президента Малайзии думают над отменой смертной казни.