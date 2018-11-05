Глава МВФ оценила вклад Китая в мировую экономику

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, выступая на церемонии открытия Первого международного импортного ЭКСПО в Шанхае, заявила, что экономическое преобразование Китая изменило всю мировую экономику.

По словам Лагард, «изменив себя посредством торговли, посредством тяжелой работы, учась у других, Китай преобразовал не только себя, но и мировую экономику», передает РИА «Новости».

«Сорок лет назад Китай начал выстраивать мост к остальному миру, открыв свою экономику и простимулировав начало реформ, которые изменили жизни и возможности сотен миллионов людей и здесь, и за пределами Китая», – заявила глава МВФ.

Она отметила, что Китай строит мост к процветанию путем переориентации экономики от роста, ведомого инвестициями и экспортом, к росту, обеспечиваемого потреблением.

Глава МВФ призвала мировое сообщество разрешить существующие торговые споры, «пока действующая система торговли не разрушена».

Напомним, в октябре председатель Роснефти Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне заявил, что США из двигателя мировой экономики стали ее тормозом.