Сечин назвал США тормозом мировой экономики

США из двигателя мировой экономики стали ее тормозом, заявил председатель Роснефти Игорь Сечин на Евразийском экономическом форуме в Вероне.

«Налицо явный конфликт интересов, когда США, на протяжении десятилетий выступающие в роли приверженцев рыночной экономики, начинают смешивать взятую на себя роль регулятора с собственными торговыми, экономическими и политическими интересами. Однако история учит нас, что у такого рода политики есть и обратная сторона», – сказал Сечин, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что «эпоха национального протекционизма в конце 19-го и начале 20-го веков привела к значительной монополизации экономик, за что в конечном итоге пришлось расплачиваться как конечным потребителям, которые были вынуждены платить более высокую цену, так и странам, которые из-за ограничения конкуренции потеряли важный двигатель технологического процесса и инноваций».

Сечин добавил, что ряд международных компаний оценивает рост затрат от торговых войн для конечных потребителей по всему миру в 10-15%. Кроме того, по оценкам ведущих мировых экономистов, торговые войны будут стоить мировому ВВП 0,5-0,8% - порядка 400-700 миллиардов долларов в год, отметил он.

«Де-факто можно констатировать, что страна, которая была двигателем мировой экономики, теперь стала ее тормозом», – заключил Сечин.

Он отметил, что санкциям США подверглось около трети мировых запасов и пятая часть мировой добычи нефти. «Это безусловный антирекорд», – сказал Сечин.

По его словам, санкции превратились в рутинный инструмент, находящийся, в руках одной страны, а не мирового сообщества. «Отдельные субъекты рынка и целые страны фактически являются заложниками ситуации», – добавил он.

Сечин также выразил мнение, что отказ европейских компаний от работы с Ираном, включая запрет на импорт нефти, может иметь самые серьезные последствия для экономики Европы.

«Эффект от обсуждаемого в настоящий момент отказа всех европейских компаний от работы с иранскими партнерами, включая, возможно, полный запрет на импорт иранской нефти с 5 ноября 2018 года, может иметь самые серьезные последствия для европейской экономики», – сказал Сечин.