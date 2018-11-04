Госдеп пообещал заставить ЕС выбрать между США и Ираном

Госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что европейскому бизнесу придется делать выбор между сотрудничеством с американскими и иранскими компаниями из-за выхода США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по ядерной программе Ирана.

Помпео напомнил, что за дальнейшее сотрудничество с рядом иранских компаний Соединенные Штаты намерены вводить санкции, передает ТАСС.

«Европейским компаниям не будет позволено вести дела с обеими сторонами», – заявил глава Госдепа в интервью телеканалу CBS.

Ранее Помпео рассказал о санкциях США против Ирана, которые вступят в силу в понедельник, 5 ноября.

Напомним, в четверг глава Белого дома Дональд Трамп продлил эмбарго на поставки иранской нефти. При этом США разрешили восьми странам не соблюдать новые санкции против Ирана.