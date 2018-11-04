Поиски жертв крушения индонезийского Boeing продлили на три дня

Власти Индонезии продлили на три дня поиски жертв крушения самолета авиакомпании Lion Air.

«Мы решили продлить операцию на три дня», – цитирует Reuters начальника поисково-спасательного агентства Индонезии (Basarnas) Мухаммеда Сьяуги.

Решение принято после оценки места крушения, показавшей, что останки многих жертв не были найдены.

Поднятые со дна моря останки сильно повреждены. Из-за этого удалось идентифицировать только 14 жертв.

Второй черный ящик пока не найден. Предполагается, что он находится примерно в 50 метрах от основной зоны поиска. Течение и грязь на дне усложняют поиски.

По данным комитета по безопасности на транспорте Индонезии, с ранее найденного бортового самописца удалось переписать 69 часов с данными 19 рейсов, включая тот, который потерпел крушение.

Ранее в ходе операции по поиску обломков потерпевшего крушение самолета авиакомпании Lion Air в Индонезии погиб водолаз.

В пятницу спасатели нашли корпус разбившегося самолета авиакомпании Lion Air на дне Яванского моря, а также двигатель, шасси. До этого был найден один из черных ящиков.

В понедельник пассажирский самолет потерпел крушение, спустя 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг. В катастрофе погибли все находившиеся на борту пассажиры и экипаж – 181 человек.