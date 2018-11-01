Найден черный ящик с разбившегося Boeing в Индонезии

Национальное поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas) обнаружило один из черных ящиков самолета Lion Air JT610, потерпевшего крушение в Индонезии.

Бортовой самописец, помещенный в белый пластиковый контейнер, вытащил на поверхность водолаз, сообщает Jakarta Post со ссылкой на телеканал Kompas TV.

Для обнаружения черного ящика спасатели использовали гидролокаторы и дистанционно управляемый подводный аппарат.

Изучение данных бортового самописца может дать ответ на вопрос, почему произошло крушение нового самолета в ясную погоду.

Газета отмечает, что поступившие ранее данные об обнаружении обломков фюзеляжа не соответствуют действительности. В Basarnas уточнили, что найденный объект длиной 20 метров оказался обломком затонувшего корабля.

Спасатели не надеются найти выживших.

В среду власти Индонезии сообщали о вероятно найденном фюзеляже самолета авиакомпании Lion Air Boeing 737 MAX 8.

Потерпевший крушение пассажирский самолет пропал с радаров, спустя 13 минут после вылета. На борту находился 181 пассажир, включая маленького ребенка и двух младенцев, а также два пилота и шесть членов экипажа. В катастрофе никто не выжил.

Упавший Boeing имел неисправности. Авиакомпания Lion Air приостановила переговоры о поставке лайнеров Boeing 737 MAX 8 на время расследования.