Упавший в Индонезии Boeing имел неисправность

Самолет авиакомпании Lion Air, потерпевший крушение в Индонезии, во время предыдущего полета имел техническую проблему, которую устранили, сообщил представитель компании Эдвард Сираит.

Сираит заявил, что у самолета была техническая проблема при вылете с Бали в аэропорт Джакарты, сообщает Reuters.

Сираит добавил, что проблема была разрешена. Какого рода была поломка и в какой части самолета, представитель lion Air не раскрыл.

Также стало известно, что командир самолета успешно прошел медицинское обследование перед полетом, в крови пилота не обнаружили запрещенных веществ, пишут местные СМИ со ссылкой на службы аэропорта, передает ТАСС.

Лайнер Boeing 737 MAX вылетел 29 октября из аэропорта Джакарты на остров Суматра. Борт пропал через 13 минут после взлета. По данным авиакомпании, на борту находился 181 пассажир, включая одного ребенка и двух младенцев.

Обломки самолета нашли в прибрежном районе западной части острова Ява.