Lion Air приостановила переговоры по закупке новых Boeing

Индонезийская авиакомпания Lion Air, самолет которой потерпел крушение в понедельник утром, приостановила переговоры о поставке лайнеров Boeing 737 MAX 8 на время расследования.

«У самолета 737 Max 8, находившегося в эксплуатации Lion Air, во время предыдущего полета были обнаружены технические неисправности, хотя он был произведен только два месяца назад. Мы приостанавливаем переговоры с Boeing по заказу на приобретение 10 лайнеров 737 из программы Max», – говорится в заявлении авиаперевозчика.

Ранее компания Boeing заявила о готовности оказать техническую помощь в расследовании крушения самолета авиакомпании Lion Air, передает РИА «Новости».

Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты на остров Суматра, пропал с радаров через 13 минут после взлета. На борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Все они погибли.