Фрагменты фюзеляжа разбившегося Boeing нашли в Индонезии

Власти Индонезии сообщили о вероятно найденном фюзеляже самолета авиакомпании Lion Air Boeing 737 MAX 8, потерпевшего крушение в понедельник.

Поисковая команда определила вероятное место падения самолета, сообщает телеканал NewsAsia со ссылкой на главу армии Индонезии Хади Тьяджанто.

«Мы твердо верим, что мы нашли часть фюзеляжа», – сказал он.

Потерпевший крушение пассажирский самолет пропал с радаров, спустя 13 минут после вылета. По данным агентства Синьхуа, следы огня на самолете отсутствовали, он развалился на части.

На борту находился 181 пассажир, включая маленького ребенка и двух младенцев, а также два пилота и шесть членов экипажа. В катастрофе никто не выжил.

Упавший Boeing имел неисправности.