Стало известно о полном разрушении разбившегося Boeing в Индонезии

По данным агентства Синьхуа, следы огня на потерпевшем крушение у берегов Индонезии самолете авиакомпании Lion Air отсутствовали, он развалился на части.

Со ссылкой на власти Индонезии сообщается, что Boeing развалился на части от сильного столкновения с водной поверхностью моря, передает РИА «Новости».

Как сообщает операционный директор агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций Индонезии Бамбанга Сурьйо Аджи, возможность взрыва самолета в воздухе исключена в связи с отсутствием следов возгорания.

Потерпевший крушение пассажирский самолет пропал с радаров, спустя 13 минут после вылета. Перед исчезновением экипаж запрашивал разрешение на возврат в аэропорт. На борту находился 181 пассажир, включая маленького ребенка и двух младенцев, а также два пилота и шесть членов экипажа. В катастрофе никто не выжил.

Упавший Boeing имел неисправности. СМИ писали, что недостатки были более серьезными, чем заявляет руководство Lion Air. Компания сообщила, что самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался лишь два месяца.