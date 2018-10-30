Стали известны подробности предпоследнего проблемного полета индонезийского Boeing

Во время предыдущего полета Boeing, потерпевшего крушение в Индонезии, выявлены более серьезные недостатки, чем признает руководство авиакомпании Lion Air, выяснили СМИ.

Как свидетельствует журнал регистрации технических неполадок самолета, во время полета из Денпасара в Ценкаренг (Джакарта) вышла из строя панель индикаторов навигационных приборов у командира воздушного судна, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал «Детик».

В то же время аналогичное оборудование работало нормально у второго пилота, и именно на основании его показаний прошел полет.

По данным портала, инструкция предписывает, что в таких случаях самолет должен вернуться в аэропорт вылета. Но «вместо этого полет был продолжен».

В понедельник Boeing 737 MAX бюджетной авиакомпании Lion Air, летевший из Джакарты на остров Суматра, пропал с радаров через 13 минут после взлета. На борту находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Lion Air приостановила переговоры о поставке лайнеров Boeing 737 MAX 8 на время расследования.