Разбившийся индонезийский Boeing нашли на дне моря

Спасатели нашли корпус разбившегося самолета авиакомпании Lion Air на дне Яванского моря.

«Фюзеляж был найден, но он практически разрушен», – передает слова представителя ВМС Индонезии контр-адмирала Юдо Маргоно ТАСС со ссылкой на портал «Детик».

Он рассказал, что спасатели нашли множество обломков и двигатель.

Командир поисково-спасательного отряда ВМС Иссварто уточнил, что также были найдены шасси, сиденья и другие предметы, но «все они были разрушены на мелкие части».

Для поднятия фрагментов самолета на поверхность будет привлечена тяжелая техника.

В то же время продолжаются работы по поиску речевого самописца. Расшифровка найденного в четверг бортового самописца началась.

Следователь Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Сурио Вибово отметил, что предварительный отчет о причинах крушения будет опубликован в течение месяца.

В понедельник пассажирский самолет потерпел крушение, спустя 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг. В катастрофе погибли все находившиеся на борту пассажиры и экипаж – 181 человек, включая маленького ребенка и двух младенцев.

Упавший Boeing имел неисправности. Авиакомпания Lion Air приостановила переговоры о поставке лайнеров Boeing 737 MAX 8 на время расследования.