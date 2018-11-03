Появилась еще одна жертва крушения Boeing в Индонезии

В ходе операции по поиску обломков потерпевшего крушение самолета авиакомпании Lion Air в Индонезии погиб водолаз.

Участвовавший в поисковой операции 48-летний Сиачруоа Анто погиб, по предварительным данным, в результате декомпрессии, передает RT со ссылкой на Detik.

Анто считался одним из самых опытных спасателей. Ранее он участвовал в операции по поиску разбившегося в 2014 году самолета компании Air Asia.

В пятницу спасатели нашли корпус разбившегося самолета авиакомпании Lion Air на дне Яванского моря, а также двигатель, шасси. До этого был найден один из черных ящиков.

Напомним, в понедельник пассажирский самолет потерпел крушение, спустя 13 минут после вылета из Джакарты в город Панкалпинанг. В катастрофе погибли все находившиеся на борту пассажиры и экипаж – 181 человек, включая маленького ребенка и двух младенцев.