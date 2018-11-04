Режиссер «Крымского моста» прокомментировал атаку ботов на фильм

Атака ботов на рейтинг фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» вызывает сожаление и грусть, заявил режиссер Тигран Кеосаян, призвав сайт обратить внимание на защиту от подобных случаев.

«Я не специалист в IT, наверное, у больных людей это могло быть. У меня это вызывает сожаление, грусть и улыбку. Наверное, сайту «Кинопоиск» нужно обращать внимание на то, что у них происходит, должна стоять же какая-то защита», – передает слова Кеосаяна РИА «Новости».

Ранее стало известно, что интернет-боты обвалили рейтинг фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» режиссера Тиграна Кеосаяна на портале «Кинопоиск»: из 1 тыс. 300 проголосовавших более 1 тыс. поставили 1 из 10 баллов.

Фильм вышел в прокат 1 ноября.