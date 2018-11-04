На портале «Кинопоиск» интернет-боты обвалили рейтинг фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» режиссера Тиграна Кеосаяна, который вышел в прокат 1 ноября; из 1 тыс. 300 проголосовавших более 1 тыс. поставили 1 из 10 баллов.

Значительная часть из голосов принадлежит пользователям «Кинопоиска», которые зарегистрировались только после релиза фильма и не оценили больше ни одного фильма, сообщает Daily Storm.

Эксперты в области информационных технологий заметили, что это свидетельствует об использовании простейших техник обвала рейтинга с помощью новых учетных записей.

По данным портала, большинство оценивших «Крымский мост» на минимальный балл зарегистрировались на портале только в период с 1 по 3 ноября. Их учетные записи не содержат картинок, названия состоят либо из имени и нескольких цифр, либо из набора букв и цифр.

Такой способ обвала рейтинга специалисты по IT называют простейшим, так как он не требует автоматизации и может быть произведен одним или несколькими людьми.

После оценок в 1 и 2 балла больше всего оценок в 10 из 10. Подробной рецензии на фильм пока нет.

На других ресурсах работа ботов в отношении «Крымского моста» не замечена. Рецензенты на kino-teatr.ru критикуют фильм, но склоняются скорее к средней оценке в 4-5 баллов из 10. Критики kinoafisha.info и afisha.mail.ru также оценили ленту в 5-7 баллов из 10, назвав фильм не идеальным, но интересным для нескольких категорий зрителей.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что посмотрел фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!», и высоко оценил его. Автор сценария Маргарита Симоньян рассказывала, что это фильм о любви, которая развивается на фоне строительства Крымского моста.