Песков рассказал о новом фильме про Крымский мост

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков посмотрел фильм «Крымский мост. Сделано с любовью!» и дал ему оценку.

Песков отметил в ленте юмор и хорошую актерскую игру, передает РИА «Новости».

Премьера картины от режиссера Тиграна Кеосаяна на сценарий главреда RT Маргариты Симоньян прошла в концертном зале «Зарядье».

«Он очень клевый. Краски, юмор, ребята играют здорово, красивые люди, солнце, море, мечта. Поэтому давайте, всем надо идти и смотреть обязательно», – рассказал помощник президента в комментарии для телеканала «Россия 24».

Песков в интервью каналу «Дождь» сообщал, что захотел посмотреть фильм, поскольку режиссер Кеосаян ­– его хороший друг.

«У нас давно не было таких воодушевляющих и успешных строек. Поэтому, как он это положил на язык кинематографа, – должно быть интересно. Потом, поскольку это Кеосаян, должно быть смешно, если не будет смешно, я на него обижусь», – говорил пресс-секретарь перед премьерой.

Автор сценария Маргарита Симоньян рассказывала, что это фильм о любви, которая развивается на фоне строительства Крымского моста.