Владивосток встретил День народного единства благотворительным забегом

Празднование Дня народного единства во Владивостоке началось в воскресенье утром с благотворительного забега, в котором принял участие врио губернатора Приморья Олег Кожемяко; его участники собрали деньги в помощь детям с ограниченными возможностями.

Пробег состоялся вдоль морского побережья в центре Владивостока от спортивной станции Тихоокеанского флота и далее по Спортивной набережной. Участниками пробега, несмотря на прохладную погоду, стали около 700 человек, в том числе врио губернатора, передает ТАСС.

«Здорово, что на благотворительный забег пришло столько много владивостокцев. Очень важно, что эти люди несут добро в своем сердце, помогают тем, кто нуждается в нашей помощи, детям с ограниченными возможностями», – сказал Кожемяко после пробега.

Он также опубликовал запись с пробега в своем Instagram, отметив, что в городе много людей, откликнувшихся на призыв помочь в лечении тяжелобольных новорожденных детей.

Праздник продолжится на улицах и площадях. Владивосток ждет насыщенная праздничная программа: в разных районах города пройдут концерты, на которых выступят местные творческие коллективы, будут представлены товары приморских производителей и свежая выпечка, развернется полевая кухня, где все желающие смогут угоститься солдатской кашей.

В 13.00 местного времени (06.00 мск) возле мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» на Корабельной набережной Владивостока пройдет митинг с участием общественных национальных организаций края и творческих коллективов Приморья. Ведущим митинга станет заслуженный артист Российской Федерации Сергей Жигунов.

В завершении праздника состоится концерт приморских групп «Мумий Тролль» и «Марлины», который будет открыт световым шоу от оформителей праздника для выпускников «Крылья Востока».

Закончится праздник красочным фейерверком.

Ранее эксперты объяснили в комментарии газете ВЗГЛЯД смысл празднования Дня народного единства.