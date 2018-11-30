На Украине назвали исключения для пропуска мужчин-россиян

Спикер государственной погранслужбы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко назвал категории мужчин из России, которых не коснется запрет на въезд в страну.

По словам Демченко, на Украину, несмотря на запрет, смогут въехать мужчины из России, имеющие дипломатический статус, а также являющиеся «обслуживающим персоналом на транспорте», передает «112 Украина».

Также это касается имеющих «документ-подтверждение о постоянном или временном проживании на территории Украины» и тех мужчин, что «едут с поездками гуманитарного характера» – например, из-за смерти или болезни близких родственников.

Он пояснил, что возрастная группа от 16 до 60 лет представляет собой особый риск, и запрет нужен, чтобы эти мужчины «не создавали определенные очаги, которые могут нести в будущем дестабилизационные мероприятия».

Ранее стало известно, что госпогранслужба Украины запретила въезд на территорию страны мужчинам – гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. МИД России прокомментировал данное решение.