В Новосибирске начали собирать деньги для перевозки котенка из Китая

Новосибирские волонтеры собирают деньги и ищут попутчика для перевозки в Россию бездомного полугодовалого котенка из Китая.

«Один из волонтеров был в командировке в Китае. Котенка подбросили к гостинице, где они жили. Ему было месяц-полтора от роду. В близлежащих заведениях и магазинах сказали, что не знают, чей это котенок. В итоге его скрытно пронесли в гостиницу», – сообщила РИА «Новости» волонтер благотворительного фонда «Варежка» Светлана Пальчунова.

Волонтер отметила, что в Китае активно работают службы по отлову бродячих животных, поэтому котенок вряд ли сможет выжить. Было принято решение вывезти его в Россию, однако волонтеры столкнулись с проблемой: животное должно получить документы, на оформление которых уйдет не менее месяца, и много денег.

Волонтер сообщила, что у котенка уже есть паспорт, чип, неравнодушные сибиряки надеются, что котенок Ёши, названный так в честь города, где его нашли, приедет в Россию в конце декабря – начале января.

«Единственное, чего нам не хватает, – это человека, который летел бы примерно через месяц из этого места Китая в Россию. Сейчас с нами связалась девушка, которая живет в соседнем городе, – она готова помочь с документами», – сказала Пальчунова, отметив, что главной сложностью для волонтеров стал языковой барьер.

На оформление документов требуется около 30 тыс. рублей и уже удалось собрать половину суммы. Пока котенок живет у россиян, которые работают в Китае.