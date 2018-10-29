Ярмольник раскритиковал студентку за крупное пожертвование приюту для животных

Актер и глава попечительского совета благотворительного фонда помощи животным «Дарящие надежду» Леонид Ярмольник заподозрил в самопиаре девушку, которая пожертвовала 340 тыс. рублей, погасив тем самым долг приюта перед ветеринарной клиникой в Майкопе.

«Ощущение, что это сделано для того, чтобы обратить на себя внимание, скорее. Потому что, мы же пониманием, при всем добром сердце можно было на благотворительность отдать там, ну я не знаю, 50 тысяч, а остальное оставить на автомобиль. Это все равно было бы поступком замечательным. А вот 340 тысяч и потом информация, что копила на машину – мне кажется, что это какой-то современный способ пиара», – заявил Ярмольник в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Кроме того, актер не поддержал призыв пользователей соцсетей собрать девушке сумму, и возместить накопления, которые она планировала потратить на автомобиль:

«Ну, раз сделала это, значит не надо ей собирать деньги на машину. Иначе она будет снова собирать... Понимаете, да? Что-то в этом есть неразумное или мы не все знаем», – отметил Ярмольник.

Напомним, в конце октября студентка одного из вузов Адыгеи погасила долг группы «Бездомные животные Майкопа» перед ветеринарной клиникой «Айболит» в сумме 340 тыс. рублей и планировала взять бездомного котенка, но пока он проходит лечение от лишая и паразитов.