Выросло число поддерживающих передачу Курил Японии россиян

Число россиян, поддерживающих передачу Японии несколько островов Курильской гряды ради мирного договора между странами, выросло с 7% в мае 2016 года до 17% в ноябре 2018 года, следует из опроса Левада-центра.

Отношение россиян к Японии улучшилось вместе с ростом количества тех, кто потенциально поддержал бы передачу Токио части Курильских островов.

Так, более половины россиян относятся к Токио позитивно. Общее число оценок «очень хорошо» и «в основном хорошо» со стороны респондентов выросло с 48% в декабре 2017 года до 61% в ноябре 2018 года. Всего 20% россиян дали стране негативные оценки, передает РБК.

Кроме того, россияне скорее знают о новостях, касающихся возможной передачи части Курильских островов Японии. 19% внимательно следят за этой проблемой, 49% что-то слышали, но не разбираются. И всего 31% опрошенных узнал о ней только в ходе опроса.

Опрос проведен 22-28 ноября по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1,6 тыс. в 136 населенных пунктах из 52 регионов. Исследование проводилось на дому у респондента методом личного интервью.

Отметим, что договоренности Москвы и Токио об ускорении переговоров по мирному договору на базе Совместной советско-японской декларации 1956 года поддерживают 67% японцев, негативно их воспринимают 21% опрошенных, следует из исследования газеты «Никкэй».

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года. Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, что на деле означает компромисс по Курилам.