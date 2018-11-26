Большинство японцев поддержали переговоры о мирном договоре с Россией

Договоренности Москвы и Токио об ускорении переговоров по мирному договору на базе Совместной советско-японской декларации 1956 года поддерживают 67% японцев, негативно их воспринимают 21% опрошенных, следует из исследования газеты «Никкэй».

В целом поддержка японского кабмина по сравнению с октябрем выросла на 3 процентных пункта и составила 51%. Отрицательно деятельность правительства оценивают 38%, что на 4 процентных пункта ниже, чем в октябре, передает РИА «Новости».

Основной причиной поддержки правительства 40% японцев назвали «стабильность», еще 35% оценили деятельность страны на международной арене.

Опрос проводился 23-25 ноября методом компьютерной выборки респондентов среди 2,2 тыс. человек, на вопросы ответили 996 человек, или 45,3% опрошенных. Данные о погрешности не приводятся.

Президент России Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года.

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