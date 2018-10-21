Названа «Мисс Земля 2018»

Победу в конкурсе «Мисс Земля 2018», финал которого прошел в субботу в Маниле, завоевала 23-летняя вьетнамская студентка Фыонг Кхань Нгуен, она обошла 86 остальных участниц.

Победительница состязания изучает маркетинг, владеет вьетнамским и английским языками, а принять участие в конкурсе мечтала с 2010 года, когда впервые наблюдала за его проведением, сообщает Rappler.

Кхань родилась в провинции Бенче на юге Вьетнама, расположенной в дельте реки Меконг. В рамках своего презентационного ролика она рассказывала о проекте по защите реки и людях, чья жизнь связана с Меконгом.

Другими лауреатами конкурса стали Мелисса Флорес из Мексики – в номинации «Мисс Земля – Огонь», Валериа Айос из Колумбии в номинации «Мисс Земля – Вода» и Мелани Мадер из Австрии в номинации «Мисс Земля – Воздух».

Ранее организаторы конкурса красоты «Мисс Земля» в Ливане лишили 26-летнюю модель из Бейрута Сальву Акар титула из-за совместного фото с участницей из Израиля.