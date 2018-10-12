Участница «Мисс Земля» из Ливана потеряла титул из-за фото с израильтянкой

Организаторы конкурса красоты «Мисс Земля» в Ливане лишили 26-летнюю модель из Бейрута Сальву Акар титула из-за совместного фото с участницей из Израиля.

Девушки сфотографировались на финальном этапе «Мисс Земля», который проходит на Филиппинах, пишет Daily Mail.

Оправдываясь, Акар заявила, что не видела, с кем именно фотографируется, поскольку не надела контактные линзы. Однако организаторов не устроило это объяснение, поскольку на израильтянке была лента с названием страны.

В заявлении для прессы руководство ливанского этапа конкурса «Мисс Земля» заявило, что «категорически не поддерживает отношения с Израилем». Между двумя странами нет дипломатических отношений. Израильские политики называют Ливан «враждебным государством», передает РИА «Новости».