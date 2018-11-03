Климкин объявил об уходе Украины «от русского православия»

Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что Украина покидает русское православие и возвращается к мировому.

«Слова Его Святейшества Патриарха Варфоломея к нам: «Чувствуйте себя здесь дома!». Не как дома, а именно дома», – написал Климкин в Twitter.

По его словам, Киев оставляет русское православие и возвращается к «мировому». Такое положение дел этом, уверен министр, обернется плюсом не только для Украины и мировой церковной общины, но и для РПЦ.

Ранее в субботу Украина и Константинопольский патриархат заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии. При этом в РПЦ заявили, что заключенное соглашение еще не означает создания Украинской церкви.