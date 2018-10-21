В РПЦ отреагировали на соглашение Киева и Константинополя

Заключенное Украиной и Константинопольским патриархом соглашение о сотрудничестве еще не означает создания Украинской церкви, заявил глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

«Коллеги, а зачем вы придумываете то, чего и нет? И еще просите это комментировать?» – написал Легойда в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом еще не означает создания Украинской церкви. Кроме того, Легойда добавил, что «все эти «конкордаты» украинской власти с Фанаром ничего не меняют для миллионов верующих на Украине».

Ранее в субботу Украина и Константинопольский патриархат заключили соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

Напомним, что РПЦ сочла поведение Константинопольского патриарха раскольничеством и заявила, что он больше не может считаться духовным лидером мирового православия.