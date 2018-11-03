Эксперт объяснил отказ КПРФ от борьбы за пост губернатора Приморья

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3 ноября, суббота  |  Последнее обновление — 13:15  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Америке стоит привыкнуть, что сговорчивых русских просто не существует

Посол Джон Хантсман после вручения верительных грамот Владимиру ПутинуФото: Михаил Метцель/ТАСС
Одно из самых интересных мест в только что опубликованном интервью посла США в России Джона Хантсмана американскому изданию Deseret News посвящено его впечатлению от русских, сложившемуся у него после года пребывания в Москве. Посла особенно удивила русская несговорчивость. Действительно, удивительно – но не открытие американца, а то, какими он считал нас раньше.  Подробности...
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Зачем женщины идут служить в полицию

Слабый пол постепенно укрепляется у власти – число женщин в МВД растетФото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Громкое преступление в Уфе, где нескольких офицеров полиции заподозрили в зверском изнасиловании, вызвало волну споров о том, что за люди служат в полиции. Правда ли, что выявить скрытого садиста в рядах МВД удается далеко не сразу? И если в этом преимущественно мужском братстве царит такая жесткая агрессивная атмосфера, почему же все больше девушек стремится попасть на службу в полицию? Подробности...
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«Тираническая тройка» Болтона должна быть «четверкой»

Болтон пообещал разрушить «грязную колыбель коммунизма в западном полушарии»Фото: Martial Trezzini/EPA/ТАСС
Эмиссар Дональда Трампа бросил вызов трем странам Латинской Америки, фактически пообещав сместить правящие там режимы с помощью санкций. В «тираническую тройку» Болтона вошли Венесуэла, Куба и Никарагуа. Это очень странный перечень. Врагов у США на континенте значительно больше. По каким же критериям Болтон составлял свой черный список?  Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Как Украина роет себе яму в Азовском море

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия начала тщательно – очень тщательно – проверять и досматривать суда, следующие в и из азовских портов Украины. Киев откровенно истерит и призывает всю возможную поддержку. Кстати, она действительно пришла. Подробности...
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Дедовщина в армии ничто по сравнению с бабовщиной

Виктория Федотова, журналист
По поводу изнасилованного дознавателя. Работала я с майором полиции в отставке. Такая не только могла остановить коня на скаку, а отгрызть ему голову, после чего эффективно его заменить. Но нужно было видеть, как она интриговала. Подробности...
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Смогут ли Трамп и Путин остановить Третью мировую войну

Владимир Можегов, публицист
Чем бы не закончился сегодняшний кризис, в какие бы игры не играл Трамп, в мире действительно действуют силы, в планах которых мировая война является элементом стратегии. И влияние этих сил на Трампа достаточно велико. Подробности...
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          Эксперт объяснил отказ КПРФ от борьбы за пост губернатора Приморья

          3 ноября 2018, 11:39

          Текст: Андрей Резчиков

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          «Одно дело быть спойлерами на волне скандала с пенсионной реформой у кандидата от партии власти… и совершенно другое – в сегодняшних условиях вступать в реальную борьбу с сомнительным результатом с таким сильным тяжеловесом как Кожемяко», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал отказ КПРФ выдвигать своего кандидата на повторных выборах губернатора Приморья.

          Директор Института новейших государств Алексей Мартынов назвал «вполне ожидаемой историей» решение КПРФ отказаться от участия в повторных выборах губернатора Приморья и не выдвигать Андрея Ищенко. Эксперт связал решение коммунистов с нежеланием ввязываться в борьбу с заведомо сильным кандидатом – врио главы региона Олегом Кожемяко.

          «Одно дело быть спойлерами на волне скандала с пенсионной реформой у кандидата от партии власти, не претендуя на какие-то первые роли и с удовольствием условно «продав» эту позицию товарищу Ищенко, и совершенно другое – в сегодняшних условиях вступать в реальную борьбу с сомнительным результатом с таким сильным тяжеловесом как Кожемяко», – полагает эксперт.

          В то же время политолог подчеркнул, что в шкафу Ищенко «полно скелетов» и в ходе избирательной кампании могли всплыть различные факты из его биографии.

          «Партийные бонзы понимают, что в этих скандальных условиях с отменой выборов и назначением новых, к кандидатам будет не просто повышенное внимание, а каждый эпизод их биографии будут рассматривать под увеличительным стеклом», – говорит эксперт.

          Мартынов уверен, что в таких условиях в КПРФ решили не рисковать. «Зюгановцы – люди, конечно, отчаянные, но не сумасшедшие. Поэтому вот такая история», – подытожил Алексей Мартынов.

          Об истории с обманутыми дольщиками, в которой оказался замешан Ищенко, говорил один из кандидатов на должность главы региона – экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. «Господин Ищенко ... человек, который ухитрился обанкротить компании, оставил бездомными женщин и детей, я имею в виду историю с дольщиками. Компании, которые обманули дольщиков, которыми руководил господин Ищенко, одна из них называется «Аврора-Строй», а другая «Варяг-Строй», – говорил Митволь.

          Как сообщала газета ВЗГЛЯД, решение об отказе от участия в предстоящих выборах губернатора Приморского края было принято в субботу на региональной конференции КПРФ во Владивостоке. Как заявил первый секретарь ПКО КПРФ Анатолий Долгачев, это решение поддержали большинство делегатов: из 56 зарегистрированных делегатов «против» проголосовали 11, трое воздержались.

          Выборы губернатора Приморья намечены на 16 декабря. На данный момент в избирательную комиссию документы на выдвижение подали 16 человек – шесть самовыдвиженцев и десять от партий.

          Шестнадцатого сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора, в котором участвовали тогдашний временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в итоге крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными.

          Оба кандидата подали десятки жалоб, обвиняя друг друга в фальсификации протоколов. По просьбе председателя ЦИК Эллы Памфиловой краевой главк Следственного комитета начал проверку.

          Тарасенко решил отказаться от борьбы и подал в отставку. Позже президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область. Кожемяко намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.



           
           
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