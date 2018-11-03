Эксперт объяснил отказ КПРФ от борьбы за пост губернатора Приморья

«Одно дело быть спойлерами на волне скандала с пенсионной реформой у кандидата от партии власти… и совершенно другое – в сегодняшних условиях вступать в реальную борьбу с сомнительным результатом с таким сильным тяжеловесом как Кожемяко», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал отказ КПРФ выдвигать своего кандидата на повторных выборах губернатора Приморья.

Директор Института новейших государств Алексей Мартынов назвал «вполне ожидаемой историей» решение КПРФ отказаться от участия в повторных выборах губернатора Приморья и не выдвигать Андрея Ищенко. Эксперт связал решение коммунистов с нежеланием ввязываться в борьбу с заведомо сильным кандидатом – врио главы региона Олегом Кожемяко.

«Одно дело быть спойлерами на волне скандала с пенсионной реформой у кандидата от партии власти, не претендуя на какие-то первые роли и с удовольствием условно «продав» эту позицию товарищу Ищенко, и совершенно другое – в сегодняшних условиях вступать в реальную борьбу с сомнительным результатом с таким сильным тяжеловесом как Кожемяко», – полагает эксперт.

В то же время политолог подчеркнул, что в шкафу Ищенко «полно скелетов» и в ходе избирательной кампании могли всплыть различные факты из его биографии.

«Партийные бонзы понимают, что в этих скандальных условиях с отменой выборов и назначением новых, к кандидатам будет не просто повышенное внимание, а каждый эпизод их биографии будут рассматривать под увеличительным стеклом», – говорит эксперт.

Мартынов уверен, что в таких условиях в КПРФ решили не рисковать. «Зюгановцы – люди, конечно, отчаянные, но не сумасшедшие. Поэтому вот такая история», – подытожил Алексей Мартынов.

Об истории с обманутыми дольщиками, в которой оказался замешан Ищенко, говорил один из кандидатов на должность главы региона – экс-замглавы Росприроднадзора Олег Митволь. «Господин Ищенко ... человек, который ухитрился обанкротить компании, оставил бездомными женщин и детей, я имею в виду историю с дольщиками. Компании, которые обманули дольщиков, которыми руководил господин Ищенко, одна из них называется «Аврора-Строй», а другая «Варяг-Строй», – говорил Митволь.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, решение об отказе от участия в предстоящих выборах губернатора Приморского края было принято в субботу на региональной конференции КПРФ во Владивостоке. Как заявил первый секретарь ПКО КПРФ Анатолий Долгачев, это решение поддержали большинство делегатов: из 56 зарегистрированных делегатов «против» проголосовали 11, трое воздержались.

Выборы губернатора Приморья намечены на 16 декабря. На данный момент в избирательную комиссию документы на выдвижение подали 16 человек – шесть самовыдвиженцев и десять от партий.

Шестнадцатого сентября в Приморском крае состоялся второй тур выборов губернатора, в котором участвовали тогдашний временно исполняющий обязанности главы региона Андрей Тарасенко и кандидат от КПРФ Андрей Ищенко. В ходе голосования были отмечены массовые нарушения, в итоге крайизбирком по рекомендации ЦИК признал результаты выборов недействительными.

Оба кандидата подали десятки жалоб, обвиняя друг друга в фальсификации протоколов. По просьбе председателя ЦИК Эллы Памфиловой краевой главк Следственного комитета начал проверку.

Тарасенко решил отказаться от борьбы и подал в отставку. Позже президент России Владимир Путин назначил врио губернатора Олега Кожемяко, который до этого возглавлял Сахалинскую область. Кожемяко намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.