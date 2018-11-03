Эксперты объяснили, почему КПРФ не выдвинула Ищенко на выборы в Приморье

КПРФ решила не участвовать в выборах губернатора Приморского края, соответствующее решение принято на региональной конференции, состоявшейся во Владивостоке в субботу, 3 ноября. Эксперты объяснили, почему партия отказалась от выдвижения Андрея Ищенко, представлявшего коммунистов на предыдущих выборах главы региона.

Решение бюро крайкома об отказе от участия в предвыборной гонке делегатам озвучил первый секретарь ПКО КПРФ Анатолий Долгачев. Решение поддержали большинство делегатов: из 56 зарегистрированных делегатов «против» проголосовали 11, трое воздержались, передает ИА PrimaMedia.

Политолог, гендиректор КЦ «Эксперт групп» Павел Наливайко уверен, что, отказавшись от выдвижения Ищенко, региональная ячейка КПРФ приняла взвешенное решение. «За последние несколько недель об этом политике вскрылось достаточно много фактов, которые репутационно бьют по всем приморским коммунистам. Многие не захотели делить эту «славу» с Ищенко», – пояснил эксперт.

По его словам, врио главы Приморья Олег Кожемяко является сильным оппонентов. Эксперт уверен, что, по оценкам КПРФ, с наличием такого конкурента и большего числа кандидатов от оппозиционных партий Ищенко не повторить успеха 16 сентября.

Кроме того, уверен эксперт, коммунисты сами увидели неготовность Ищенко к политике такого уровня, ведь он достаточно формально подошел к теме отстаивания результатов выборов 16 сентября. «Многие вообще думают, что тот факт, что он не удержал победу на выборах является его виной и такого шанса у КПРФ больше не будет», – приводит ИА PrimaMedia мнение политолога.

Наливайко добавил, что на прошедших региональных выборах «Ищенко на этих выборах получил максимум», а после второго тура у него «пропала искра и желание как-то дальше отстаивать свои позиции» и «тягаться с таким тяжеловесом как Олег Кожемяко».

Политтехнолог Андрей Колядин со своей стороны заметил, что, по мнению КПРФ, «режим «практически победили» удобнее режима «почти победили, но проиграли в конце». «В сложившейся реальности проще говорить с электоратом: «Вы же все понимаете... мы же практически победили... и если бы участвовали, то точно бы всех порвали в клочки…». Чем развести руками и сказать беззубым ртом: «Ну не шмогла я...» после провала кампании», – написал Колядин в своём Facebook.

Напомним, выборы губернатора Приморья состоятся 16 декабря. На данный момент в избирательную комиссию документы на выдвижение подали 14 человек – пять самовыдвиженцев и девять человек, выдвинувшиеся от политических партий.