Экс-глава Карелии избежал наказания за плохое мытье полов

Экс-руководитель Карелии, бывший директор музея-заповедника «Кижи» Андрей Нелидов, осужденный за взятки, получил выговор в СИЗО за неправильное мытье полов, однако республиканский Верховный суд отменил это решение.

«Дело направить на новое рассмотрение», – огласила председатель коллегии судей Римма Сильченко, передает РИА «Новости».

Нелидов, отбывающий наказание в СИЗО-2 города Сегежа, провел уборку в камере не с помощью тряпки, а при помощи влажного веника. Временно исполняющий обязанности руководителя СИЗО посчитал это нарушением и издал приказ о дисциплинарном взыскании.

Нелидов оспорил это решение в суде, по его версии, состояние здоровья не позволяет ему мыть полы тряпкой в наклоне. Первая инстанция признала взыскание обоснованным, защита Нелидова подала апелляцию в республиканский Верховный суд.

Нелидов не был письменно ознакомлен с правилами следственного изолятора, утверждает его адвокат Алексей Соловьев. В деле отсутствует административный ответчик, врио руководителя учреждения, иск был предъявлен к нему, а не к СИЗО или УФСИН.

«Мы практически не знаем ни его позиции, ни каких-то доводов с его стороны. И его права существенно нарушены в этой части. Я полагаю, что это является основанием, чтобы отменить судебное решение и направить дело на новое рассмотрение», – заявил защитник.

В УФСИН Карелии полагают, что решение суда первой инстанции было законным. «Нелидов к администрации с письменным заявлением о том, чтобы его освободили именно от мытья полов тряпкой, не обращался. В тот день он также за медицинской помощью не обращался», –пояснили в УФСИН.

Нелидов был главой Карелии с июля 2010 по май 2012 года. В январе 2013 года он стал директором музея-заповедника «Кижи». В сентябре 2015 года его задержали по подозрению в получении взятки.

Экс-глава региона получил деньги от бизнесмена в обмен на право осуществлять на территории музея торговую и другую коммерческую деятельность. В марте 2018 года Нелидову вынесли приговор.

В октябре стало известно, что принадлежащие Нелидову дорогие Cadillac и BMW будут проданы, а деньги пойдут на выплату штрафов.