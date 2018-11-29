В России провели наземные испытания космического двигателя на йоде

В РКК «Энергия» провели наземные исследования нового электроракетного двигателя, работающего на йоде.

«Специалисты лаборатории проектирования перспективных двигательных установок корпорации исследовали запуск двигателя на йоде в различных режимах: как со штатным ксеноновым катодом, так и впервые – с новым безрасходным катодом-нейтрализатором», – сообщили в РКК «Энергия».

Испытания продолжатся на орбите. Эксперимент «Островский» уже включен в долгосрочную программу научно-прикладных исследований на российском сегменте МКС.

Эксперимент пройдет в два этапа. Сначала космонавты изучат работу безрасходного катода-нейтрализатора, запуская ЭРД на ксеноне.

На втором этапе двигатель протестируют без участия космонавтов из соображений безопасности. Двигатель установят на грузовом корабле «Прогресс» и по видеосвязи будут следить за его запуском и режимами работы.

В РКК отметили, что эксперимент «Островский» назван в честь старшего научного сотрудника «Энергии» Валерия Островского, который впервые предложил использовать в качестве так называемого рабочего тела ЭРД йод.

О работе над электроракетным двигателем, работающем на йоде, в РКК «Энергия» сообщали в июне.