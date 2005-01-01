Россия анонсировала испытания ракетного двигателя, работающего на йоде

Специалисты РКК «Энергия» разрабатывают электроракетный двигатель, работающий на йоде, испытания планируется провести в конце июня.

«Наземные испытания двигательной установки проведут уже в конце июня», – передает ТАСС слова инженера-конструктора Павла Щербины.

На предприятии добавили, что разработчики уже запатентовали систему хранения и подачи йода для перспективного электроракетного двигателя (ЭРД).

«На 2022 год запланирован эксперимент «Островский», названный в честь автора идеи – старшего научного сотрудника корпорации Валерия Островского ,использовать «чистый» реактивный иод в качестве так называемого рабочего тела двигателя – то есть вещества, необходимого для получения импульса тяги», – сообщили в РКК «Энергия».

Первую часть эксперимента провести аредполагается на борту МКС, а вторую – с использованием грузового корабля «Прогресс». После отстыковки корабль еще месяц будет находиться на орбите для испытаний электроракетных двигателей, работающих на йоде.

На предприятии сообщили, что основное преимущество двигателя с использованием йода заключается в его экономичности.

«В существующих ЭРД в качестве рабочего тела традиционно используется ксенон, который значительно. Кроме того, система подачи и хранения ксенона сложная и громоздкая, что сильно увеличивает габариты и массу двигательной установки. Еще один важный момент – количества производимого ксенона недостаточно для решения перспективных задач космонавтики, например, полетов на Луну», – рассказали в пресс-службе.

Предложенный конструкторами «Энергии» вариант двигателя оснастят безрасходным катодом-нейтрализатором, что позволит обойтись без ксенона или аргона.

Двигатель может использоваться как маршевый для коррекции орбиты спутников связи и при решении транспортных задач дальнего космоса.



Напомним, в феврале НПО «Энергомаш» (входит в Роскосмос) решило использовать при производстве жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей «Ангара», «Союз-5» и «Союз-2» аддитивные технологии, что позволит снизить трудоемкость производства на 20%.