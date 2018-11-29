Избранный президент Грузии отказалась от дворца Саакашвили

Саломе Зурабишвили, ставшая победителем президентских выборов в Грузии, не будет работать в президентском дворце Михаила Саакашвили.

Зурабишвили заявила, что ее резиденция будет располагаться во дворце Орбелиани в центре Тбилиси, передает РИА «Новости».

«Бараташвили и Орбелиани были моими предками. Дворец Орбелиани приемлем для меня, он более европейского типа, чем-то масштабное здание, которое напоминает мне другие вещи», – сказала она.

Зурабишвили добавила, что собирается жить в своем доме в Тбилиси и «ходить на работу пешком», передает ТАСС.

Дворец Орбелиани площадью 5 тыс. кв. метров построен в начале ХХ века на месте дворца, который царь Теймураз Второй (1700-1762) подарил своему зятю Дмитрию Орбелиани. В 2013 году его оборудовали под резиденцию президента. Но избранный тогда Георгий Маргвелашвили решил занять Дворец президента в Авлабари, где работает сейчас.

Дворец в Авлабари площадью 10 тыс. кв. метров построен в 2009 году по решению президента Михаила Саакашвили. Над дворцом работали несколько архитекторов, автором проекта является Георгий Батиашвили, но достраивал здание итальянец Микеле Де Лукки, который позже построил в Тбилиси «Мост мира». Оппозиционеры критиковали Саакашвили за строительство.

Ранее в четверг Центральная избирательная комиссия Грузии опубликовала данные второго тура президентских выборов после подсчета 100% голосов: независимый кандидат Зурабишвили набирает 59,52% голосов, оппозиционер Григол Вашадзе – 40,48%. Инаугурация избранного президента назначена на 16 декабря.